Consulta, la sentenza che discrimina gli italiani: case popolari agli stranieri

14 febbraio 2024 a

a

a

Per la Corte Costituzionale, è illegittimo chiedere agli extracomunitari gli stessi documenti che devono essere presentati dai friulani per avere una casa popolare. Ne parla Fabio Rubini su Libero: "L’ultimo caso è di ieri e riguarda il Friuli Venezia Giulia. La regione guidata dal leghista Massimiliano Fedriga aveva approntato un regolamento per l’assegnazione delle case popolari che prevedeva per gli stranieri residenti la presentazione della documentazione per attestare che il richiedente non avesse immobili di proprietà nel Paese d’origine. Una norma subito contestata dalle opposizioni".

Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Fabio Rubini