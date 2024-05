La7, dopo Mentana ecco Lilli Gruber: "Condivido da 16 anni"

08 maggio 2024 a

"Condivido da sedici anni la linea e le regole della mia azienda". Così, in una stringatissima nota Lilli Gruber, ha risposto al comunicato diffuso questa mattina 8 maggio da La7 in merito al duro botta e risposta che la conduttrice di Otto e mezzo ha avuto con Enrico Mentana.

"Benvenuti alle 20.46 e non alle otto e mezza. E neanche a Otto e mezzo. L'incontinenza è una brutta cosa", aveva detto la Gruber nell'apertura della sua trasmissione, commentando il ritardo con cui era stata costretta a cominciare dopo il tg di Enrico Mentana che si era allungato.

Parole che hanno fatto infuriare il direttore, che ha a sua volta polemizzato e che ora ha commentato la nota di Cairo con un post su Facebook dove ha scritto semplicemente: "Sottoscrivo".

Scontro Mentana-Gruber, interviene Urbano Cairo: "Serve rispetto", come leggere queste parole

"La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e a un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco", si legge infatti nella nota di La7, in riferimento al caso Mentana-Gruber. "Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un’Azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l’autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti".

"Un’Azienda", prosegue il comunicato, "che ha saputo negli anni mantenere e ampliare il livello di occupazione, risanarsi economicamente, e diventare un punto di riferimento di eccellenza nel panorama informativo e culturale italiano. Per questo va preservata e tutelata sempre da parte di tutti noi, che ci lavoriamo quotidianamente con passione e orgoglio".

Sarà chiusa qui?