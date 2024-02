Patente, arriva quella digitale: ecco quando e per chi

17 febbraio 2024 a

Anche la patente si rivoluziona. Stando alle ultime indicazioni di Palazzo Chigi, a breve dovrebbe arrivare quella digitale. Le previsioni del debutto sono intorno al prossimo giugno. Una decisione, quella italiana, arrivata su pressing dell'Unione Europea e con l’obiettivo di uniformare le norme che riguardano il documento in tutto il territorio continentale. Ma come funzionerà il nuovo documento di chi guida? La patente, con ogni probabilità, sarà inserita all’interno dell’app IO, quella già legata alla Pubblica Amministrazione e potrà essere utilizzata attraverso l’inserimento di SPID o CIE.

Così facendo nell’applicazione non ci saranno più solo gli altri documenti. Una volta eseguito l’accesso all’app, basterà aprire la pagina dedicata alla patente stessa nella quale verrà mostrato, sul display del proprio smartphone, un codice QR che l'autorità di controllo potrà inquadrare per ottenere subito tutte le informazioni legate all'identità del guidatore, le autorizzazioni e la scadenza del documento stesso.

Sempre dall'app IO si potrà anche verificare il saldo dei punti della patente, che saranno aggiornati in tempo reale. La validità estesa a livello continentale comporterà anche un ritiro in tutta l'Ue in caso di grave infrazione. Alessio Butti, sottosegretario all’Innovazione, aveva già espresso gli obiettivi del governo: "Stiamo lavorando per inserire tre importanti documenti all’interno del portafoglio digitale dell’App IO, ovvero: la patente digitale, con una rappresentazione certificata della patente, con valore legale e accesso a tutti i dati a essa collegati; la tessera sanitaria digitale, con la rappresentazione certificata della tessera sanitaria con valore legale; il voting pass, ovvero la tessera elettorale in formato digitale". E ancora: "Prevediamo così entro la fine dell’anno un ulteriore importante cambiamento positivo per la vita quotidiana di tutti gli italiani. Se così sarà, saremo anche tra i più virtuosi in Europa, anticipando il percorso previsto dalla Ue per il portafoglio elettronico europeo".