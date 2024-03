Meteo, "le nevicate più forti degli ultimi 20 anni": occhio a questa data

02 marzo 2024 a

a

a

Maltempo estremo in arrivo sull'Italia: nel primo weekend di marzo sono attese nevicate da record. In particolare, sono attesi fino a 150 centimetri di neve in poco meno di 24 ore. Secondo il meteorologo del sito www.iLMeteo.it, Mattia Gussoni, ci attendono le nevicate più forti degli ultimi 10-20 anni su alcune zone del Piemonte settentrionale e della Valle d’Aosta orientale. All'origine una saccatura atlantica che si approfondirà sul Golfo Ligure generando condizioni di estremo maltempo.

Ma non è tutto: la prossima settimana il nostro Paese dovrà continuare a fare i conti anche con la pioggia, soprattutto al Centro-Nord. In ogni caso, il picco del maltempo è atteso domani, domenica 3 marzo. In mattinata saranno colpiti il Nord-Ovest e il Triveneto, recentemente travolto da alluvioni, mentre nel pomeriggio toccherà anche a Toscana e Sardegna. Tutto partirà da un flusso di aria instabile nordatlantica, in arrivo dalla Porta del Rodano, in Francia, che causerà la genesi sottovento alle Alpi di un profondo minimo di bassa pressione sul Mar Ligure. Si tratta di un fenomeno meteorologico legato all’orografia e al flusso instabile dall’Atlantico: è la classica ciclogenesi con la formazione di una “Genoa Low”.

Ecco il Ciclone Artico sull'Italia: scatta la "stagione delle piogge", dove e quanto dura

Il "Genoa Low" causerà lo sviluppo di correnti molto umide di Scirocco verso i contrafforti alpini del Piemonte e della Valle d’Aosta. Lunedì 4 marzo le piogge continueranno a bagnare il Centro-Nord, mentre martedì ci sarà un miglioramento temporaneo. Mercoledì, poi, sarà la volta di un nuovo vortice in arrivo da Ovest, che conferma condizioni "decisamente atlantiche", umide e più miti.