Meteo, allarme nel Nord Italia, il Ciclone Artico apre la stagione delle piogge

La primavera è alle porte, ma la stagione delle piogge è già arrivata. Questa settimana è cominciata all'insegna del maltempo e difficilmente la situazione migliorerà. Oggi - martedì 27 febbraio - diversi acquazzoni hanno colpito il centro-nord. Domani toccherà al sud, con precipitazioni che interesseranno soprattutto la Calabria e le isole. Colpa dell'arrivo del ciclone artico che coprirà la penisola per alcuni giorni.

Su parte del Veneto è scattata l'allerta rossa per rischio idrogeologico, mentre in Emilia Romagna e Toscana ci si è fermati a quella arancione. Minori preoccupazioni in Friuli, Trentino e parte di Lombardia, Piemonte e Liguria. In queste regioni è stata emanata solo allerta gialla. A metà settimana i rovesci interesseranno l'alta Campania e il Salento. In Sardegna piogge intermittenti con un rialzo delle temperature.

Le prime schiarite sull'arco alpino arriveranno fra mercoledì e giovedì, mentre fra Triveneto ed Emilia Romagna continuerà a piovere con insistenza. L'ondata di maltempo durerà con tutta probabilità fino all'inizio di settimana prossima, estendendosi lungo tutto lo Stivale. Nel weekend è prevista pioggia ma la sua intensità andrà via via calando, rendendo difficile la formazione di eventi temporaleschi. Un primo assaggio di primavera che si preannuncia ricca di piogge per tutta la stagione.