Maltempo, neve e frane. Italia nel caos, quando finirà: occhio a questa data

04 marzo 2024 a

Maltempo, neve e rischio frane in gran parte d'Italia: una nuova fase di instabilità partirà dal tardo pomeriggio di domani, martedì 5 marzo, e andrà avanti fino alla serata di mercoledì 6. Tra le regioni più colpite il Veneto. Ma le precipitazioni non risparmieranno in generale tutte le zone centro settentrionali. Le nevicate, invece, arriveranno fino ai 1100-1300 metri.

Intanto, si registrano non pochi disagi in Piemonte, soprattutto in alcuni comuni del Torinese, che devono fare i conti col rischio di valanghe e frane. A Venaus 72 persone sono state evacuate in via precauzionale per pericolo valanghe. A San Raffaele Cimena, invece, 20 persone sono isolate per frana sulla strada comunale. Il nuovo bollettino emesso dall'Arpa Piemonte (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) mantiene per oggi l'allerta arancione per valanghe sul settore occidentale a causa dell'enorme quantità di neve caduta nelle ultime 72 ore.

Video su questo argomento Maltempo, Murazzi di Torino chiusi in attesa della piena del Po

Problemi anche in Valle d'Aosta, dove una persistente perturbazione sta causando un importante accumulo di neve. Una recente valanga ha bloccato l'accesso a una galleria. "La valanga ha inizialmente raggiunto la galleria, per poi estendersi sulla strada stessa. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte", ha commentato il sindaco di Gaby, Francesco Valerio. "Stiamo considerando la possibilità di chiudere alcuni segmenti della strada regionale come misura precauzionale", ha dichiarato Mattia Alliod, sindaco di Gressoney-Saint-Jean.