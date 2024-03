Meteo, maltempo estremo: allerta massima nelle prossime ore, le aree in pericolo

09 marzo 2024 a

La primavera può attendere: per il terzo weekend di fila l'Italia sarà sferzata dal cattivo tempo. Nevicate e mareggiate, temporali e grandine, fulmini e raffiche di vento, originati da due perturbazioni di origine atlantica, saranno i protagonisti del primo fine settimana di marzo tanto che la Protezione Civile ha diramato l'allerta maltempo per l'Abruzzo, la Campania, il Lazio, il Molise e la Puglia. Il primo fronte perturbato è già quasi passato sul Nord-Ovest e spinge velocemente le piogge verso levante, ma sarà soprattutto domenica 10 marzo il giorno del maltempo.

"L'arrivo del secondo fronte perturbato, più intenso del primo, causerà nevicate ancora più forti sull'arco alpino con un altro accumulo record di 100-120 cm sul Piemonte settentrionale", spiega Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.ilMeteo.it. "Non ci sarà solo la neve in questa domenica difficile: sono previste piogge molto forti in Liguria, poi verso il Centro tirrenico e fino alla Campania".

"Oltre a questo", continua il meterologo, "avremo un'intensa sciroccata sui nostri mari, più violenta sul Mar Adriatico e al Sud: le onde raggiungeranno i 4 metri sullo Ionio, sul Tirreno meridionale e sull'Adriatico centro-meridionale. Una burrasca di Scirocco che interesserà gran parte d'Italia. Anche lunedì sarà molto instabile con rovesci specie al Centro e al Sud peninsulare". Martedì potrebbe però essere l'ultima giornata grigia e piovosa. Dal 13 marzo, infatti, dovrebbe iniziare una lunga serie di giorni primaverili con prevalenza di sole pur con qualche veloce scroscio tipico del periodo. Torna inoltre l'alta pressione e le temperature potrebbero tornare a superare i 20 gradi su buona parte dell'Italia. Insomma, afferma Gussoni, "sarà primavera dal 13 marzo in poi".