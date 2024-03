Vannacci, Feltrinelli "nasconde" il suo libro? Lui risponde: "Censura morale"

16 marzo 2024 a

C'è ma non si vede, nelle librerie Feltrinelli, l'ultima fatica del generale Roberto Vannacci, "Il coraggio vince", uscita il 12 marzo per Piemme. Stando a quanto riportato dall'Adnkronos, l'opera non si troverebbe tra le ultime novità e neanche in vista sugli scaffali. In alcuni casi si troverebbe dietro la cassa, in altri addirittura in magazzino. Dunque, chi lo volesse dovrebbe farne esplicita richiesta o comprarlo online.

Il libro in questione, il secondo del generale dopo il tanto chiacchierato "Mondo al contrario", è un'autobiografia. "Lo trova in cassa", avrebbe detto a un cliente un commesso della Feltrinelli di viale Eritrea a Roma. Poi, quando gli è stato chiesto perché il libro non fosse esposto, lui avrebbe risposto: "A richiesta lo diamo, questa è l'indicazione". Lo stesso accadrebbe anche alla Feltrinelli di via Appia Nuova e nel punto vendita di Largo Argentina. Nessun commento da parte di Feltrinelli, contattata dall'Adnkronos per una dichiarazione in merito.

Non è tardato ad arrivare, invece, un commento di Vannacci. "È sintomatico dell'epoca nella quale viviamo: ciò che è ritenuto scomodo o comunque non intonato con il pensiero dominante viene in qualche modo censurato, se non fisicamente, almeno dal punto di vista morale", ha detto all'Adnkronos il generale. Che infine ha aggiunto: "La storia si ripete. Ognuno fa quello che vuole, intendiamoci, la libertà di pensiero è diritto di ciascuno, ma le librerie che ritengono certe opere scomode o che non piacciono o che le tengono sottobanco conferma la censura morale delle persone".