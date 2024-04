Meteo, frana sulla A23. Maltempo, Italia spaccata in due

01 aprile 2024 a

A causa di una frana caduta intorno alle 6 di questa mattina 1 aprile, è stato chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba in entrambe le direzioni, della A23, per consentire le operazioni di messa in sicurezza della sede autostradale da parte del personale addetto. Lo smottamento è stato causato dalle forti piogge registrate in settimana e che si sono ulteriormente intensificate nelle ultime ore.

I soccorritori si sono sincerati innanzitutto che nei tre veicoli rimasti bloccati non vi fossero persone ferite. Sul luogo dell’evento sono inoltre intervenuti i Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale. Attualmente, nel tratto interessato il traffico è bloccato e si registrano code in direzione Udine. Chi viaggia verso Udine deve uscire a Pontebba, percorrere la viabilità ordinaria e può rientrare in A23 a Carnia. Percorso inverso per chi viaggia in direzione opposta verso Tarvisio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

In queste ore il meteo sta spaccando l'Italia in queste feste pasquali, con piogge e nevicate al Nord e il caldo portato dai venti africani al Sud, sia pure con un tempo instabile. Per la giornata di Pasquetta la perturbazione atlantica farà sentire i suoi effetti anche sulle regioni centrali mettendo in pericolo picnic e gite fuori porta: la Protezione civile ha diramato l’allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico in alcuni settori della Valle d’Aosta, della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, fra il Modenese e il Reggiano, dove sono sotto osservazione i fiumi. Allerta gialla in altre zone di queste tre regioni e di Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana e Umbria.