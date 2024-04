Piemonte, "non affitto ai romani": cancella la prenotazione, esplode il caso

06 aprile 2024 a

a

a

Fa venire in mente i cartelli che apparivano sui portoni delle case del Nord negli anni Sessanta "Non si affitta ai meridionali", ciò che si è visto rispondere - e scrivere - una signora di Roma che sul sito del sito Airbnb aveva prenotato la sua vacanza nel Canavese nella zona del lago di Candio. "Questo host non può ospitarti" ha trovato scritto sulla notifica della prenotazione. Ovviamente la donna ha chiesto spiegazioni e il gestore le ha specificato che la struttura non sarebbe stata disponibile "perché - ha scritto - non mi piacciono le persone di Roma". Circostanza ribadita con altri messaggi dello stesso tenore come "La vostra colpa è quella di lamentarvi, come tutti i romani. Attenzione, l’acqua del lago sarà sporca fredda e piena di pesci gatto".

La cliente di Airbnb ha dunque aperto una segnalazione sulla piattaforma "Ho segnalato i suoi messaggi perché non mi sembra giusto ancora oggi subire delle discriminazioni di alcun tipo" ha spiegato a Repubblica, ammettendo che è la prima volta che le capita una situazione del genere. "Dal modo di scrivere", ha aggiunto, "credo fosse straniero. È stato davvero spiacevole sentirsi dire quelle cose, probabilmente avrà avuto un’esperienza negativa con un ospite e ha generalizzato. Ma mai mi sarei aspettata una risposta del genere, non mi era mai accaduto per questo credo che sia un caso singolo".