Multe, Milano e Roma fanno incassi record. Ma i fiorentini pagano di più (grazie al Pd)

Un miliardo e mezzo di euro è finito nelle casse dei comuni italiani: tutti questi soldi li hanno tirati fuori gli automobilisti che hanno violato le norme del Codice della Strada. Insomma si tratta dei proventi delle multe e delle sanzioni che sono costretti a pagare quanti sgarrano e che contribuiscono in questo modo ai bilanci pubblici degli enti locali. Secondo un'analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope (il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici) il comune che beneficia più di tutti delle infrazioni degli automobilisti è Milano, che nel 2023 ha incassato più di 147 milioni di euro, seguito dal comune di Roma con 138 milioni di euro. Al terzo posto c'è Firenze con i suoi 71 milioni e poi a scendere Genova (che nel 2023 ha incassato 35,2 milioni di euro), Bologna (31,6 milioni), Napoli (22,1 milioni), Padova (21,3 milioni) e Verona (20,6 milioni). Vale a dire 1,5 miliardi di euro a carico delle famiglie italiane.

Guardando però a quanto spende ogni cittadino per le contravvenzioni ricevute emerge che i fiorentini sono i più tartassati. Il rapporto "multa pro capite" calcolato da Facile.it evidenzia infatti che Firenze si trova al primo posto della graduatoria con 198 euro per residente "sebbene, va specificato, non tutte le multe vengono inflitte ad automobilisti residenti e, anzi, in alcune aree del Paese turisti e pendolari contribuiscono in modo importante al dato complessivo". Il primato non piace a Francesco Bonifazi, deputato di Italia Viva, che non ha perso l'occasione per puntare l'indice contro il sindaco in scadenza di mandato: "È la tassa Nardella", ha tuonato il renziano. "Meno male che tra due mesi se ne va: almeno le multe serviranno per la sicurezza e non per far cassa. Nessuno in Italia spenna i cittadini come ha fatto Dario Nardella".

Al secondo posto si posiziona Rieti, che nel 2023 ha incassato 7,5 milioni di euro di multe, con un valore pro capite pari a poco meno di 166 euro; terzo posto per Siena (poco meno di 134 euro pro capite, per un totale pari ad oltre 7 milioni di euro di multe). Milano, invece, in questa classifica scivola al quinto posto, con un valore pro capite pari ad “appena” 108 euro. Ai piedi del podio, invece, si trova Potenza, con una “multa pro capite” superiore a 121 euro (e incassi complessivi pari a 7,8 milioni di euro).