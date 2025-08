Cardinal Ruini loda Giorgia Meloni: crisi di orticaria tra i cattolici rossi

La presentazione è così proseguita: «Classe 1945, emiliano di Reggio, già collaboratore di Giuseppe Dossetti, Benigno Zaccagnini e Mino Martinazzoli, amico di lunga data del presidente Mattarella, Pierluigi Castagnetti è stato l’ultimo segretario del Ppi», inteso come Partito popolare italiano succeduto brevemente alla disciolta Democrazia Cristiana, «e da anni punto di riferimento per il mondo politico e culturale ex Dc che ha scelto il centro-sinistra». Ancora col trattino delle prime edizioni dell’alleanza fra democristiani e socialisti guidate a Palazzo Chigi da Aldo Moro, prima che il trattino fosse tolto per le edizioni “più incisive e coraggiose” promosse e attuate da Mariano Rumor e da Emilio Colombo sino a sfasciare la formula.

Ma quella «esplicita simpatia» espressa da Ruini per Giorgia Meloni e quel contributo, quanto meno, alla stabilità del quadro politico riconosciuto al suo partito sono andati davvero di traverso a Pier Luigi Castagnetti. Che l’intervistatore, sempre della Stampa, Fabio Martini ha presentato ai lettori come «l’ultimo decano, assieme a Sergio Mattarella e Romano Prodi, di una cultura politica, quella cattolico-democratica, influentissima nella storia della Repubblica».

Dopo un intermezzo centrista e un altro di cosiddetta “solidarietà nazionale” condizionata dall’appoggio esterno dei comunisti a due governi monocolori di Giulio Andreotti, il centrosinistra senza più trattino fu prudentemente allargato ai liberali con la formula del “pentapartito”: l’ultima della cosiddetta prima Repubblica. Una storia che ho ricordato per spiegarvi l’orticaria che mi procura il “centrosinistra” raccontato oggi come attualità dal mio pur amico Fabio Martini.

Castagnetti, per tornare a lui, pur avendo «personalmente avuto la possibilità -ha detto- di collaborare con Meloni quando eravamo vicepresidenti della Camera e, in effetti è molto cresciuta politicamente», visto che è arrivata alla Presidenza del Consiglio spintavi dagli elettori, non si sente per nulla tranquillo per una premier ora «troppo generosamente» promossa dal cardinale Ruini. E ciò per quanto egli stesso riconosca che «oggi in Italia esistono vincoli interni ed esterni in virtù dei quali è difficile per una qualsiasi presidente del Consiglio commettere clamorosi errori».

Tra i vincoli interni dai quali si sente protetto e persino garantito Castagnetti ha messo, riferendosi all’amico di una vita Sergio Mattarella, «un Capo dello Stato che ti legittima presso tutte le Cancellerie sul piano della tenuta democratica del Paese». Figuriamoci che cosa prova il mio amico Castagnettipure lui come l’intervistatore della Stampa- leggendo da qualche tempo cronache, retroscena e simili sulla possibilità che a Mattarella al Quirinale succeda alla scadenza del suo secondo mandato, nel 2029, proprio la Meloni ormai in età -almeno 50 anni- costituzionalmente richiesta per il vertice dello Stato.