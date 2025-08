Garlasco? "Devastante, cosa accadrà in autunno": Andrea Sempio ora ha paura

Troppi errori, troppe discussioni. E il delitto di Garlasco, che sembra essersi preso una pausa estiva come fosse un impiegato, è destinato a far molto parlare di sé, ancora, nel prossimo autunno. È la previsione che fa l'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, che tuona così nel podcast Bugalalla: “Il dna di Ignoto 3 è potenzialmente devastante, prevedo un autunno molto caldo. Sono certo che questo possa diventare il caso più clamoroso della storia giudiziaria italiana, perché decine e decine di errori come in questa vicenda non solo non li ho mai visti, ma mai li avrei immaginati di vedere”.

Quanto alle polemiche sulla consulenza per l’impronta 33, attribuita al nuovo indagato, Andrea Sempio, De Rensis dice a Filorosso: “Noto che c’è stato un cambio, una fibrillazione negli ultimi tempi. Se non dovesse risultare inquinato, allora diventerà un problema enorme per tanta gente”. Si attendono, per ottobre, i risultati dell’incidente probatorio e da lì si capiranno tante cose.