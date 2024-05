Ultima generazione dopo le perquisizioni: "Clima di terrore, come la dittatura argentina"

03 maggio 2024 a

Le perquisizioni in casa di alcuni eco-attivisti sconvolgono Ultima Generazione. E l'associazione green protagonista di decine di blitz e manifestazioni eclatanti in giro per l'Italia grida alla "dittatura argentina" accusando la polizia e, di fatto, il governo di centrodestra.

"Ricorda il clima di terrore dell’oppressione della dittatura argentina, lo stile ed i modi del blitz di questa mattina della polizia a casa di quattro persone di Ultima Generazione, ordinato dal PM Roberti (lo stesso che chiese per Ultima Generazione “l’associazione a delinquere”, poi archiviata dal Giudice del Tribunale qualche settimana fa)", esordisce il comunicato dell'associazione.

"Alle 7, la polizia si è presentata con mandato a casa di Davide, dottorando a chimica, Tania, dottoranda in psicologia, Emma, psicologa, Fede, 17enne, Isma, laureata in biotecnologie industriali, minacciando di buttare giù la porta e impedendo a qualsiasi persona di filmare, anche quando ricordato al telefono dall’avv che fosse loro diritto. Tutte le persone che il 12 aprile erano state fermate dalla polizia prima dell’ingresso a Palazzo Zabarella a Padova e portate in questura insieme a un giornalista e un turista".

"Il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari - si legge ancora - aveva congratulato gli agenti di Padova per avere fermato gli 'estremisti dell’ambientalismo' che erano 'armati di gessetti'. Chissà quanti gessetti sarà riuscita a portare via la polizia questa mattina?".

Ultima Generazione annuncia che è "confermato un presidio alle 10 davanti alla questura di Padova. Confermata anche un’assemblea popolare questa sera alle 18.00 al Palazzo Bo".