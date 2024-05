Il prof "naturista" mezzo nudo da Fazio? Può finire in disgrazia

03 maggio 2024 a

a

a

C’è una ospitata, tra quelle di Che tempo che fa, che a Bologna sta facendo più rumore di quelle di Chiara Ferragni, Patrick Zaki o Antonio Scurati. Si tratta di quella di Jean Pascal Marcacci, presidente dell’Aner, Associazione naturisti dell’Emilia-Romagna, e soprattutto professore di Diritto all’IIS Rosa Luxemburg, istituto della città felsinea.Come raccontato dal Corriere di Bologna, la partecipazione dell’insegnante domenica sera al famoso talk del canale Nove ha destato un certo scalpore soprattutto nel corpo docenti della stessa scuola, da cui il professor Marcacci manca da gennaio. Motivo dell’assenza? Infortunio su lavoro. Per questo l’Ufficio scolastico provinciale aprirà un’istruttoria nei suoi confronti.

Il docente si è presentato davanti alle telecamere di CTCF in totale deshabillé, coperto solo da uno striminzito asciugamano blu allacciato in vita. Il video e i fermo-immagine diventati subito virali sui social lo ritraggono microfono in mano, sorridente, tra Fabio Fazio e Luciana Littizzetto (che appare solitamente imbarazzata). L’intervista, va detto, è tutta dedicata alla sua attività collaterale, quella di naturista. Solo per l’occasione, il prof ha pensato bene di coprirsi le pudenda ma le chat della sua scuola sono letteralmente esplose all’istante, visto che tutti, ma proprio tutti conoscevano le sue recenti traversie.

Il prof mezzo nudo da Fazio? "Manca da scuola da gennaio", grosso imbarazzo

La segnalazione della sua partecipazione allo show di Fazio era arrivata sul tavolo dell’Ufficio scolastico provinciale bolognese il 29 aprile scorso, poche ore dopo il “fattaccio”. “Mi è arrivato del materiale su questa vicenda — spiega al Corriere di Bologna il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Giuseppe Panzardi —, faremo tutte le valutazioni del caso. È una situazione che non conoscevamo prima, ma questo docente risulta da qualche mese in infortunio. Valuteremo ogni possibile aspetto, bisogna prima capire bene qual è la situazione, per ora non darei alcuna indicazione”.

“Un dipendente pubblico è sempre tale, anche se è presidente di un’associazione e un ruolo pubblico va rappresentato con onore e decoro, c’è tutta una deontologia da rispettare”, sottolinea ancora Panzardi pur senza citare Marcacci, andato in tv a torso nudo per spiegare le regole di comportamento e la vita quotidiana dei naturisti. Non c’è in ballo però solo la questione del “decoro” e dell’“onore”. A creare più di un dubbio è infatti la situazione personale del professore, “assente per infortunio” come conferma la dirigente del Rosa Luxemburg Alessandra Canepa, esprimendo “stupore davanti a un’esibizione come quella a cui ho assistito in tv”. Marcacci non aveva mai creato problemi per le sue abitudini private e il ruolo ricoperto in Aner, di cui la dirigente si dice “a conoscenza”. Peraltro, aggiunge, “non ho evidenze che abbia mai fatto proselitismo a scuola”.

Usa il "Nove" contro il suo passato: ecco il vero piano di Fabio Fazio

Ma dopo 42 anni di insegnamento e una attività professionale molto variegata (è avvocato e scrittore, il suo ultimo libro si intitola “Razionalismo e Linea gotica”) la buccia di banana si chiama Fazio. L’insegnante però fa spallucce e si difende: “Mi sono procurato un infortunio a scuola, a gennaio mi sono rotto tre costole e ho avuto di conseguenza un aggravamento della mia situazione lombare e cervicale: sto facendo delle terapie riabilitative da tre mesi. Anche lunedì sono andato alle cure che mi ha assegnato l’Inail. Per il resto posso fare qualunque cosa, da Fazio sono andato domenica sera e la sera della domenica, così come quando sono a scuola, posso fare quello che mi pare, perché quello è il mio tempo libero”. Tutto vero. Ma qualcuno magari a scuola avrebbe preferito un po’ più di riguardo. Andare nudo in tv avrebbe potuto creargli un colpo di freddo assai pericoloso per il suo collo già dolorante. Di sicuro, ha causato un colpo al cuore a qualche collega.