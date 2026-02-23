Che tempo che fa, Littizzetto usa i Giochi per fare politica: "Se avesse perso..."

Una "letterina" alternativa ma fino a un certo punto, quella di Luciana Littizzetto. Perché se nel suo tradizionale spazio conclusivo della prima parte di Che tempo che fa sul Nove la comica torinese storica spalla di Fabio Fazio decide di regalare un pensiero per i protagonisti del "lato oscuro" di Milano-Cortina, è pur vero che il finale regala una classica, velenosa coda politica decisamente fuori luogo.

"Ho preparato una letterina, non per i vincenti all'Olimpiade e agli atleti vincenti, ma per gli atleti perdenti, che poi sono quelli che hanno perso magari per qualche centesimo di secondo, quindi proprio perdenti non è la parola giusta - premette la Littizzetto -. E quindi questa letterina è per loro".

"Allora, caro quarto, cara quinta, carissima medaglia di legno, di sughero, di cartonghesse e di das. Tu che non ce l'hai fatta e il podio l'hai visto solo col binocolo. Tu che se uno su mille ce la fa, sei negli altri 999. Hai lavorato quattro anni, è una vita che ti alleni, per quella gara, per quel salto, quella curva. Hai balzato feste, natali, cene, amici, pizze, fidanzate, spritz, vaschette di gelato sul divano, ginocchia sane e sano tempo di ozio - recita "Lucianina" -. E poi hai perso, per qualche centesimo di secondo. E ti viene da imprecare, da gridare ma min***! E ti capisco, e lo ripeto con te, ma minchia! Hai diritto a essere arrabbiato, sbraita, grida, urla. Fai come ha fatto il tuo collega sciatore, che ha lanciato i bastoncini e porconando e se ne andato verso il bosco, con gli amici di Maria che gli giravano più infuocati del braciere olimpico". Il pubblico in studio ridacchia.

"Ti potrei dire di guardare i lati positivi, che comunque arrivare quarti non è male, che da Quarto è partita la spedizione dei mille di Garibaldi, che il quarto di Manzo, della bestia, è la parte migliore, e che anche il quarto dei Fantastici Quattro è sempre fantastico. Ma la verità è che semplicemente non si vince sempre, nemmeno se sei il numero uno, perché se il corpo è potente e ce la fa, spesso è la mente che dà il tormento". Sullo schermo passano le immagini di Malinin, il sublime pattinatore ucraino-statunitense caduto sul più bello e sopraffatto da pressioni e stress.

"A volte a un fisico invincibile si accompagna un'anima con qualche crepa. Ma questo non vi ha reso più deboli, ma più umani. Un'umanità che a volte risplende proprio nella sconfitta, più che in mille medaglie d'oro. In fondo nella vita la cosa che si fa più spesso è perdere. Se ti va di culo pareggi. Ma vincere è un'anomalia, un'eccezione, una rarità. Perdiamo sempre, tutti, tanto. Io ho perso gare, concorsi, provini. Ho perso tempo, ho perso la direzione, ho perso amore e amicizie, ho perso la connessione, ho perso occasioni, ho perso le staffe e a volte ho deciso di lasciar perdere", ammette la Littizzetto, emozionando.

"Siamo una società dove il vincente è il modello. Dove sui social ti dicono se vuoi, puoi. (2:36) Cosa puoi? Una mazza puoi. (2:39) Puoi provare, ma non è detto che tu ci riesca. E poi c'è il caso, il destino, l'attimo magico. C'è chi vince solo perché in quel momento la dea fortuna lo ha limonato. Ma tu prova lo stesso, perché questo è il bello della vita. Senza illuderti, sapendo che chi perde non fa mai danni. Chi vince, invece, può farne di enormi. Guardati intorno, c'è gente che ha vinto e sta squassando il mondo. Avesse perso, saremmo tutti più tranquilli". Il riferimento, ovviamente, è a Donald Trump, prima della conclusione: "PS, come consolazione puoi sempre dedicarti a uno sport dove si vince sempre. Affrettati però, che di preservativi ne sono rimasti pochi".