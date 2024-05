Genova, gli anarchici assaltano nella notte una pattuglia di carabinieri

04 maggio 2024 a

a

a

Nuovo assalto dell'ultra-sinistra alle forze dell'ordine in un clima strisciante di guerriglia urbana che tra università occupate e piazze violente sta attanagliando l'Italia ormai da mesi.

La scorsa notte, poco prima dell'una, una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Genova, impegnata in un sopralluogo per un furto in abitazione in stradone Sant'Agostino, nei vicoli di Genova, è stata presa di mira da un uomo, esponente di un gruppo anarchico presente nella Ex Latteria occupata, in centro storico, che ha cominciato a insultare i militari.

Nel corso dell'identificazione, dal locale sono arrivati numerosi anarchici che hanno circondato i carabinieri, strattonandoli con violenza. E' stato necessario l'intervento di altre pattuglie e l'ausilio della polizia locale per riportare la calma. Sono state fermate 8 persone (di età compresa tra i 35 e i 20 anni), arrestate per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento. Davanti alla caserma, nella notte, si sono radunati circa 20 anarchici, in segno di "solidarietà" nei confronti degli amici arrestati, poi andati via intorno alle 7.30.

Gli anarchici contestano sostenendo di essere stati vittime di una vera e propria retata. Opposta la ricostruzione degli agenti, secondo cui l'auto dei carabinieri sarebbe stata presa di mira dall'antagonista in maniera del tutto immotivata. Solo dopo reiterate imprecazioni, i carabinieri hanno deciso di identifcare l'uomo. Al suo rifiuto, si sono radunati i compagni che erano presenti all'interno del centro sociale è a quel punto è iniziato lo scontro, che ha richiesto l'invio di altre pattuglie altre pattuglie dei carabinieri e della polizia locale, una ventina di persone in tutto, per riportare la calma. Gli otto in stato di fermo sono stati portati tra le carceri di Pontedecimo e Marassi.