L'aria che tira, scontro tra Fusani e Sansa: volano parole grosse

Scontro durissimo tra Claudia Fusani e Ferruccio Sansa da David Parenzo a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 17 maggio. In studio si parla del caso di Giovanni Toti e dell'inchiesta per corruzione a Genova e gli animi si scaldano subito.

"Hai fatto furto di libertà delle persone scatenando l'inferno dal punto di vista mediatico quando facevi il giornalista contro persone che poi sono risultate innocenti", attacca la giornalista. Che prosegue: "Caro Sansa, il furto di democrazia è grave ma il furto della libertà individuale e personale è altrettanto grave". Quindi la Fusani gli ricorda che ci sono state "vite rovinate per inchieste che dopo anni si sono dissolte come l'aria. Con l'uso di intercettazioni, caro Sansa...".

Ma l'ex giornalista e ora consigliere della Lista Sansa alla Regione Liguria risponde alla collega in modo poco educato: "Se Fusani avesse fatto un centesimo delle inchieste che ho fatto io sarebbe già tanto…". Parole che non lasciano indifferente il conduttore che interviene subito: "Non andiamo sul personale", dice rivolgendosi a Sansa.

"Se andiamo sul personale diventa un problema. Io sono andata sulla professione", ribatte la Fusani.

