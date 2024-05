Udine, Silvia Comelli ammazza un uomo a forbiciate e poi lo sfregia con l'acido muriatico

05 maggio 2024 a

Orrore a Udine. Al termine di una furibonda lite, la 42enne Silvia Comelli, di Reana del Rojale, ha ammazzato con un paio di forbici Stefano Iurigh, 43 anni, nella casa di lui a Bicinicco, in provincia della città friulana. Ma non solo: dopo l'efferato delitto, la donna ha lanciato sul volto della vittima dell'acido muriatico, sfregiandolo, per poi chiamare i soccorsi e i carabinieri.

Quando gli agenti sono arrivati sul luogo del delitto, la donna ha confessato l'omicidio, per poi non aggiungere nessun altra parola, chiusa in un silenzio tombale. Gli inquirenti sono ora al lavoro per comprendere quale sia il movente del brutale omicidio e per ricostruire i rapporti tra i due.

Come detto, ai carabinieri la donna non ha aggiunto altro se non la confessione dell'omicidio: non ha neppure chiarito il suo legame con l'uomo, limitandosi a qualche parola pronunciata in stato confusionale. In ogni caso, pare che si sia riferita a Iurigh definendolo "un amico".

L'omicida è stata condotta in carcere. Gli investigatori non escludono, però, che tra i due ci fosse un legame sentimentale. La casa, che si trova nel centro del paese friuliano, è stata posta sotto sequestro.