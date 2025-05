Federica Pellegrini, la bomba di Matteo Giunta: "Perché è gelosa"

"Lei è un po' gelosa. Adesso alleno solo uomini però non c'entra con la sua gelosia. Allenare le donne è una sfida, se riesci a trovare la chiave di lettura e il feeling professionale può andare benissimo, altrimenti diventa complicato". Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, è stato ospite a La Volta Buona.

L'allenatore di nuoto, intervistato da Caterina Balivo, ha difeso la moglie dalle accuse di Thomas Ceccon: "Ho visto Federica accusare il colpo e l’attacco di Thomas Ceccon che non si aspettava, ho pensato che fosse un’intervista comunicata male. Mi aspettavo un messaggio da Thomas, come ha fatto spesso Fede per complimentarsi con lui. Il messaggio non è arrivato, e io mi sono pentito di aver risposto sui social perché bisognava affrontare la cosa direttamente. Più uno cerca di spiegare le cose, più le situazioni vengono fraintese".