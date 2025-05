Inter-Barcellona, bufera su Bergomi per la telecronaca. E Boban...

Inter-Bercellona, fiumi di poelmiche. non tanto per la partita, vinta con merito dalal squadra di Simone Inzaghi. Piuttosto per la telecronaca di Sky Sport, che ha visto al commento la premiata coppia Fabio Caressa-Giuseppe Bergomi. "Per tutta la partita non hanno fatto altro che lamentarsi", è una delle frasi pronunciate dallo zio - storico capitano del Biscione - finite al centro delle polemiche sui social.

A tantissimi tifosi - in prevalenza avversi all'Inter - non è andata proprio giù la telecronaca di Caressa-Bergomi: "Paghiamo l'abbonamento a un network satellitare oppure a un canale tematico come Inter Channel?", "Come si fa a disattivare la telecronaca del tifoso?". A riprova di ciò, qualcuno ha tirato fuori un vecchio commento di Boban, che aveva manifestato tutto il suo stupore nello scoprire quanti interisti ci fosse a Sky Sport: "Dopo un gol c'è stato un urlo su… dove guardiamo la tv, che mi sono veramente preoccupato. E ho capito quanti interisti ci sono Sky. È una roba incredibile".