Bolzano, maxi-incendio nell'azienda per auto elettriche: chiuso lo spazio aereo

Un vasto incendio si è sviluppato stamattina 8 maggio nella sede dell'Alpitronic, azienda leader nella produzione di colonnine di ricarica per auto elettriche che conta oltre 500 dipendenti, in via di Mezzo ai Piani di Bolzano.

L’allarme è scattato poco dopo le 9, e al momento l’intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso anche se il rogo è sotto controllo.

Una nube di fumo è visibile sulla città, e per motivi di sicurezza è stata evacuata una scuola nella zona. Al momento non è nota la presenza di eventuali feriti. "A Bolzano a causa di un incendio sono presenti fumi intensi. Si consiglia di tenere chiuse porte e finestre, e di spegnere la climatizzazione e gli impianti di ventilazione", avverte la Protezione civile.

I vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano e l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la protezione del clima stanno prelevando campioni a titolo precauzionale e li analizzano per verificare la presenza di eventuali residui, in modo da poter dare il via libera.

Anche lo spazio aereo sopra la città capoluogo dell’Alto Adige è stato chiuso.