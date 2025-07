Incendio nel campeggio di Castiglione della Pescaia, evacuati 600 turisti: c'è anche Rosy Bindi

Un forte incendio ha colpito un campeggio a Castiglione della Pescaia, (Grosseto), in località Rocchette. A causa delle fiamme, 600 persone sono state evacuate. Stando alle prime informazioni il fuoco sarebbe partito da un'avaria a un dissalatore. Sul posto sono giunti i volontari e i vigili del fuoco. Al lavoro ci sono anche due elicotteri antincendio in volo. Le fiamme hanno provocato la deflagrazione di alcune bombole del gas. E così il fuoco si sta allargando alla pineta intorno. Su disposizione della prefettura i turisti vengono evacuati al palazzetto dello sport dove si sta allestendo un punto di raccolta, con acqua e zone d'ombra. Usati per trasferirli mezzi di Autolinee Toscane e scuolabus del Comune.

Non solo, perché all'interno del palazzetto gli evacuati hanno trovato viveri, acqua, assistenza sanitaria (118) e la possibilità di pernottamento con sacchi a pelo e brandine. Tra le autorità presenti anche l'ex parlamentare e ministra Rosy Bindi, che avrebbe personalmente allertato il Ministero per un supporto diretto. "Ci stanno arrivando in soccorso le autobotti dell'Esercito - spiega la sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi - Stiamo allestendo un punto di accoglienza a Casa Mora, con acqua e sali minerali, che ci ha donato Conad", il fuoco "sta prendendo la pineta, siamo tutti sul posto".