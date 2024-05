Bimbo ammazzato dai pitbull: che fine hanno fatto i due cani

08 maggio 2024 a

Dissequestrati dalla Procura di Salerno i due pitbull che, il 22 aprile scorso, hanno aggredito e ucciso il bambino di 13 mesi in località Campolongo di Eboli, nel Salernitano. È quanto si legge in una nota dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) che si congratula con i magistrati che hanno preso questa decisione che "va nel rispetto della vita dei due animali e che dà loro una prospettiva di recupero". "Al momento - viene aggiunto dall’Oipa - i cani sono in un rifugio nel Casertano e, a quanto si apprende, dovranno essere sottoposti a un percorso di rieducazione a Napoli".

L’auspicio dell’Oipa è che "questo indirizzo della Procura di Salerno faccia scuola e che sia un modello da seguire in casi analoghi dove cani ’impegnativì siano protagonisti di episodi di aggressione più o meno gravi". L’associazione, intanto, "torna a chiedere al legislatore di regolamentare la detenzione di determinati tipi di cani che troppo spesso vengono scelti anche da persone non in grado di gestirli correttamente".

Intanto qualche giorno fa si è consumata un'altra aggressione. Un bambino di 10 anni è stato portato in ospedale, qualche sera fa, dopo essere stato attaccato e ferito dal pitbull di famiglia. L’incidente è si è verificato a Milano. Il bambino ha riportato una ferita lieve a una gamba e al torace ed è stato trasporto in codice giallo all’ospedale Niguarda.