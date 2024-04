Bambina di 2 anni azzannata alla testa dal cane degli amici: ricovero d'urgenza

Roberto Tortora 29 aprile 2024 a

Ci risiamo, dopo il caso di Anguilara Sabazia di un paio di mesi fa, ancora una volta un’aggressione di un cane nei confronti di una bambina di 2 anni. E ancora una volta il tutto avviene in un contesto familiare.

È accaduto ancora in un comune alle porte di Roma, questa volta Fonte Nuova, dove la piccola è stata morsa, nel pomeriggio di sabato, da un cane meticcio, di taglia media, mentre giocava nel giardino di casa in cui era ospite con la famiglia. Subito sono stati attivati i soccorsi, è stato chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e sul posto è giunta un’eliambulanza dell'Ares 118 che l’ha caricata e trasportata d’urgenza al policlinico Agostino Gemelli di Roma. Ferita alla testa e ad un braccio in modo non grave, è stata ricoverata in prognosi riservata e, per fortuna, non è in pericolo di vita. A Fonte Nuova sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Mentana, che hanno informato l’Autorità Giudiziaria dell’accaduto.

Nel caso di Anguilara Sabazia, invece, la vittima era stata morsa in testa da due cani mentre era a casa con i suoi nonni. La nonna, nel disperato tentativo di salvare la sua nipotina, aveva fatto scudo frapponendosi tra lei e gli animali ed aveva riportato delle ferite gravi al braccio, al punto che si è poi resa necessaria l’amputazione a causa delle gravi lesioni che i cani le avevano provocato. L’animale di Fonte Nuova, invece, non aveva mai dato segni di squilibrio o di aggressività, ma, da un momento all’altro, si è avventato contro la bambina, azzannandola e ferendola. Si tratterebbe, dunque, di un caso isolato, ma che comunque deve far alzare l’asticella dell’attenzione, perché già due bimbe hanno rischiato seriamente la vita e sono state fortunate che, dai reciproci attacchi subìti, non ne siano scaturite conseguenze irreparabili.