Noto, bimba di 10 mesi beve candeggina e muore in ospdale

Una tragedia terribile. Una bimba di appena 10 mesi è morta dopo aver ingerito della candeggina. Il dramma è avvenuto a Noto, un piccolo centro barocco in provincia di Siracusa, dove la polizia sta ora cercando di ricostruire quanto accaduto. La Procura ha aperto un'inchiesta dopo che i genitori della piccola sono stati ascoltati in seguito al decesso in ospedale.

La bambina sarebbe venuta in contatto con un secchio contenente uno straccio immerso in acqua e candeggina. I carabinieri stanno cercando di chiarire se il secchio si sia rovesciato addosso alla bimba oppure se questa abbia immerso la testa nel liquido. La madre, appena si è accorta dell'accaduto, ha cominciato a urlare per attirare l'attenzione dei vicini e chiedere aiuto. Cercando di agire tempestivamente, la famiglia ha deciso di non attendere l'ambulanza ma di portare la bambina all'ospedale Trigona che si trova non lontano dall'abitazione della famiglia. Immediatamente presa in carico dall'equipe medica, non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarla.

I carabinieri hanno effettuato i primi rilievi nella casa dove è avvenuto l'incidente e ora stanno cercando di ricostruire i fatti. Il sindaco di Noto, Corrado Figura, ha espresso tutto il suo cordoglio: "Un lutto per tutta la città. Siamo in attesa dell'evoluzione delle indagini degli inquirenti: è un grande dolore per tutti noi e da padre piango questa perdita che crea un grande vuoto".