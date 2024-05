A Roma calci agli eco-attivisti: ecco cosa è successo in pochi minuti

18 maggio 2024 a

a

a

Momenti di tensione a Roma in via Condotti, giovedì scorso, durante un blitz degli attivisti di Ultima Generazione. Gli attivisti stavano gettando vernice sulle vetrine dei negozi di lusso della famosa via della moda della Capitale, quando un addetto alla sicurezza di uno dei esercizi è intervenuto prendendo a calci uno degli attivisti. L’uomo è stato salvato da ulteriori aggressioni solo grazie all’intervento delle Forze dell’ordine.