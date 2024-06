Prima di domani, Conte fa sbottare la Berlinguer: "Le chiedo una cortesia"

01 giugno 2024 a

Giuseppe Conte senza freni da Bianca Berlinguer a Prima di domani su Rete 4. Il leader del Movimento 5 Stelle è andato su tutte le furie dopo aver sentito degli spezzoni dell'intervista rilasciata dalla premier Giorgia Meloni a Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio. A farlo innervosire, in particolare, il passaggio in cui la presidente del Consiglio lo attacca sul salario minimo: "Ha governato mille giorni, perché se era tanto importante non l'ha realizzato lui?". Nel corso di quell'intervista la premier ha contestato anche il fatto che una soglia minima delle retribuzioni possa portare gli stipendi più alti al ribasso.

Su quest'ultimo punto, Conte ha ribattuto: "Se il salario è più basso automaticamente sale a 9 euro l'ora, non è che chi guadagna di più lo vede scendere. Ma che corbelleria è?". Poi, rivolgendosi alla Berlinguer, ha aggiunto: "Le chiedo una cortesia, non ripeta questa corbelleria, è una conduttrice seria". La giornalista, però, non avrebbe gradito questa uscita. E infatti ha replicato dicendo che in assenza di un contraddittorio della maggioranza, di norma è il conduttore che fa le obiezioni, come "se che ci fosse un altro esponente politico", insomma "è il mio dovere fare delle obiezioni perché le faccio a chiunque, perché altrimenti uno viene qui e dice tutto quello che vuole e nessuno può obiettare".