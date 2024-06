Stasera Italia, Alan Friedman contro Schlein: "Cosa rischia di sembrare"

01 giugno 2024 a

"Giorgia Meloni è più efficace di Elly Schlein nel fare i comizi": Alan Friedman lo ha detto in collegamento con Sabrina Scampini a Stasera Italia su Rete 4. Il riferimento era alle chiusure delle rispettive campagne elettorali. La premier ha parlato da Roma, la segretaria del Pd dall'Arco della Pace a Milano. "Meloni è un politico più furbo ed efficace", ha proseguito il giornalista. Che poi ha aggiunto: "Entrambe, quando fanno i comizi, tendono a urlare, ma le urlate e le provocazioni di Meloni sono più taglienti di quelli di Schlein".

Friedman, quindi, ha lanciato un avvertimento alla leader dem: "Schlein rischia di sembrare un’intellettuale di sinistra che vuol fare del Partito democratico la nuova sinistra. Mentre Meloni è una persona di destra che cerca di posizionarsi anche con l'elettorato moderato". Al suo arrivo oggi a Milano, tra l'altro, la segretaria del Pd non ha risparmiato critiche e attacchi alla premier. In particolare, ha detto: "Francamente faccio fatica a capire che lingua sta parlando Giorgia Meloni e che film sta vedendo. Vede un altro Paese". E ancora: "L'altro giorno mi ha attaccato dopo aver detto che la sinistra cancella l'identità. Io ho risposto che lei non si rende conto che in un anno e mezzo che governa sta cancellando la libertà delle persone".

