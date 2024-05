Asia, malata di tumore a 14 anni e insultata sui social: interviene Sergio Mattarella

18 maggio 2024 a

a

a

"Asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri! Sergio Mattarella". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su Instagram ha incoraggiato una bambina malata di tumore che nonostante la malattia non rinuncia a suonare il piano.

La bambina sui social era stata presa di mira dagli haters. A Mattarella sono giunti i ringraziamenti della madre di Asia: "Grazie, grazie e ancora grazie. Spero che l’atteggiamento di Asia di fronte a questo scempio possa essere da esempio a tanti ragazze e ragazzi - scrive su Instagram - e dare loro la voce e la forza per combattere queste brutte azioni". Queste parole, queste semplici parole, arrivate dal Capo dello Stato, rappresentano il sostegno di un Paese intero ad Asia e a tutti quelli che comabttono duramente contro le malattie. Era stata la mamma di Asia, Rossana, a pubblicare alcuni dei commenti degli haters. Il tutto per fermare questo insensato fiume di odio. Asia per curarsi ha dovuto lasciare la scuola e i suoi amici coetanei, riesce a comunicare con il mondo attraverso i social. Ma i leoni da tastiera, purtroppo non si fermano davanti a nulla. E l'intervento del presidente Mattarella è un segnale chiaro: lo Stato, intero, è al fianco di Asia.