Meteo, Giuliacci: il weekend di maggio da evitare assolutamente

Per i prossimi due weekend di maggio 2025 (10-11 e 17-18 maggio), le previsioni meteo in Italia, secondo meteogiuliacci.it , indicano un’evoluzione dinamica influenzata da un’alta pressione nordafricana ancora debole, a causa delle acque più calde del Golfo di Guinea che rallentano l’avanzata della ITCZ. Questo scenario, come riportato da meteogiuliacci.it, riduce il rischio di ondate di caldo intenso, favorendo condizioni più instabili ma con sprazzi di stabilità.

Weekend 10-11 maggio: L’alta pressione subtropicale garantirà un miglioramento rispetto ai giorni precedenti, con tempo più soleggiato su gran parte del Paese, specialmente al Centro-Sud e sulle Isole. Tuttavia, l’instabilità non scomparirà del tutto: rovesci e temporali pomeridiani sono attesi sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, con possibili sconfinamenti verso le coste abruzzesi, Sardegna e Sicilia. Le temperature saranno gradevoli, nella media stagionale (15-21°C), con punte di 25°C al Sud. Su X, gli utenti esprimono ottimismo: “Finalmente un weekend di sole, perfetto per la Festa della Mamma!”

Weekend 17-18 maggio: Una saccatura ciclonica sull’Europa centro-occidentale porterà maggiore instabilità, soprattutto al Centro-Sud e sulle regioni tirreniche. Piogge moderate e temporali sparsi sono previsti, con fenomeni più intensi in Calabria, Sicilia orientale e zone appenniniche. Al Nord-Est, cieli variabili con schiarite. Le temperature resteranno nella media, leggermente sotto al Centro-Nord. Su X, c’è preoccupazione: “Altro weekend piovoso? Speriamo in schiarite!”. In sintesi, il primo weekend sarà più stabile e soleggiato, mentre il secondo vedrà un ritorno dell’instabilità, con piogge più probabili al Centro-Sud.