Roma, degrado infinito: un fiume di immondizia per il Giubileo

20 maggio 2024 a

a

a

Roma è pronta a tutto, anche all’ennesima figuraccia davanti a turisti e pellegrini - circa 35 milioni - attesi da tutto il mondo per il vicino Giubileo. Sì, perché mentre dall’alto si fanno annunci e proclami per farsi trovare in splendida forma in vista del grande evento cattolico in calendario tra soli sette mesi, sotto ai ponti, dove scorre il Tevere e nelle acque del fiume, si continua invece a vedere uno spettacolo davvero incivile.