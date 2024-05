Siu, mistero e choc a Biella: influencer in fin di vita, l'inspiegabile buco nel petto

22 maggio 2024 a

"Mia moglie si è ferita, è caduta in casa". Inizia così la telefonata di Jonathan Maldonato al 118. In poco tempo l'ambulanza arriva a casa del giovane e i paramedici cominciano le operazioni di soccorso di Soukaina El Basri, 30enne di origine marocchina, di professione influencer. Sui social è nota come Siu, ha oltre 80 mila follower e promuove cosmetici e prodotti di bellezza.

Fin da subito, la dinamica del presunto incidente ha lasciato perplessi i sanitari. Nella casa dei due coniugi c'era infatti molto sangue e la donna è stata trovata con una strana ferita nel petto. Un foro difficilmente spiegabile, ma che il marito ha motivato con una caduta contro uno spigolo aguzzo. Sull'ambulanza, dove era presente anche il marito, la donna semi cosciente ha confermato la sua versione. Ma adesso è in terapia intensiva all'ospedale di Novara, in prognosi riservata. Dopo l'intervento del 118 ha avuto un arresto cardiaco: le sue condizioni sono stabili ma molto critiche.

La Procura di Biella, viste le misteriosi circostanze in cui la ragazza è rimasta ferita, ha ordinato che nessuno dei familiari possa avvicinarsi a lei. Come raccontato dal Corriere della Sera, nessuna conferma sul reato per cui è stato aperto il fascicolo e sulla probabile iscrizione del marito nel registro degli indagati. La casa della coppia è stata messa sotto sequestro degli inquirenti per effettuare i rilievi del caso e gli agenti stanno ascoltando parenti e amici per capire meglio le dinamiche familiari. Quanto emerge è una coppia in crisi, con anche le figlie consce dei problemi fra i genitori.