Meteo, Mario Giuliacci: fino a quando siamo condannati alla pioggia, incubo-2 giugno?

Uno dei mesi di maggio più piovosi e freddi che si ricordino nella storia recente, soprattutto al Nord e in alcune regioni del centro. Dunque, ci si interroga: quando arriverà il caldo? Quando arriveranno il sole, le alte temperature e l'estate?

Qualche risposta prova a fornirla il colonnello Mario Giuliacci, direttamente dal suo sito internet, in cui spiega che l'arrivo dell'estate si farà ancora attendere: il tempo infatti è destinato a restare incerto almeno per i prossimi 7-10 giorni. "Questa attesa prolungata non deve far pensare che l'estate sarà più clemente di quanto annunciato finora. Insomma, il caldo arriverà, statene certi! Solo che sta... tardando!", aggiunge il colonnello col suo consueto piglio ironico.

E insomma, fino al termine di maggio non aspettatevi sole o passi in avanti. E a giugno? Ecco, secondo Giuliacci "il caldo estivo potrebbe farsi attendere fino all'inizio del mese, lasciando l'Italia divisa: il Sud godrà della protezione dell'anticiclone subtropicale, mentre il resto del Paese continuerà a sperimentare instabilità e temperature più basse". Insomma, per il weekend del 2 giugno il tempo dovrebbe essere ottimo: caldo e soleggiato. Anche se, ovviamente, è troppo presto per dirlo con assoluta certezza.

"Ma attenzione che Giugno è noto per portare il primo caldo rovente improvviso, prima dell'instaurarsi del regime estivo di stabilità atmosferica. I primi 40 gradi dell'anno potrebbero arrivare presto, almeno al Sud, già nella prima decade di Giugno, mentre a metà mese over 30 diffusi pure al Settentrione, come è normale aspettarsi", aggiunge ancora il colonnello Mario Giuliacci. Dunque, in sintesi: buone notizie all'orizzonte. Ma prima che arrivino queste buone notizie - ovvero il sole, il caldo - ci sarà altra pioggia, in questa parentesi di maltempo che appare davvero infinita.