Berlino, l'italiana Lara morta a 23 anni: "stroncata in tre giorni"

29 maggio 2024 a

Giovanissima, con un futuro brillante davanti. Voti altissimi a scuola che le avevano regalato una laurea a pieni voti. Era in Germania, più precisamente a Berlino, per il progetto Erasmus. Lara Ponticiello, studentessa di 23 anni dell'Università di Bologna, è stata stroncata in appena tre giorni da una meningite fulminante. Nessuna avvisaglia, se non qualche banale sintomo, che potesse avvisarla di quanto sarebbe successo di lì a poco.

Laureata nel 2022 all’Alma Mater Studiorum di Bologna in lingue e letterature straniere, con specializzazione in russo e tedesco, aveva deciso di trascorrere alcuni mesi in Erasmus nella capitale della Germania per approfondire le sue conoscenze. Nella giornata di venerdì ha cominciato ad accusare i primi sintomi: nulla di preoccupante che potesse metterla in allarme. Ma la situazione è precipitata rapidamente quando la giovane è svenuta ed è stata trasportata in ospedale.

Nel giro di poche ore i medici hanno dichiarato il coma irreversibile: i genitori di Lara sono volati subito in Germania e hanno fatto in tempo a vederla per poche ore prima della morte nella giornata di domenica. I due hanno autorizzato all'espianto degli organi e stanno ora organizzando le pratiche per il rientro della salma in Italia per i funerali.