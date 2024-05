A22, interruzione "fantasma" al Brennero: navigatori in tilt e caos in autostrada, cos'è successo?

30 maggio 2024 a

L’interruzione dell’autostrada A22 del Brennero all’altezza della minuscola frazione di Raminges è in realtà un'interruzione "fantasma" esistente solo su Google Maps. L'errore sta rendendo ancora più complessa una giornata già difficile a livello di traffico sull’asse stradale del Brennero per l’arrivo e per le partenze dei turisti stranieri in occasione delle festività nazionali in Austria e Germania.

E non solo: questa falsa segnalazione starebbe anche mandando in tilt i navigatori, costringendo gli automobilisti a uscire al casello di Vipiteno, attraversare la cittadina dell’Alta Val d’Isarco (la strada statale è bloccata) e raggiungere il valico di frontiera con l’Austria lungo la strada statale. Pur non essendoci alcuna interruzione, quindi, gli utenti in queste ore starebbero lasciando l’autostrada a Vipiteno seguendo le indicazioni che fornisce il navigatore. Per via di questo errore, sull’Autobrennero in direzione nord tra Bressanone e Vipiteno ci sono 6 chilometri di coda. Su entrambe le carreggiate, traffico intenso su un tratto di oltre 100 chilometri tra Bolzano Sud e Affi.

L'A22 - come confermato dalla società all'Ansa - è libera e non si segnalano particolari problemi. I tecnici, comunque, stanno lavorando per risalire alle cause di questo errore. Un'ipotesi è quella del blocco dei tir in direzione Brennero proprio da Vipiteno per la festività di Corpus domini in Austria che ovviamente non vale per il traffico leggero.