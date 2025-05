Leone XIV, cavalli e... le impensabili foto del nuovo Papa

Il nuovo Papa ha subito attirato la curiosità di tutti coloro che vogliono sapere qualcosa sul suo passato da uomo e da cardinale. Spulciando sui suoi profili social, è facile imbattersi in alcune foto che possono permetterci di dare un senso a questa smania collettiva. La prima, quella che lui ha scelto come immagine profilo, lo ritrae insieme a Papa Francesco. É stato proprio Jorge Mario Bergoglio a ordinarlo - soltanto due anni fa, cardinale. E l'americano ha deciso di omaggiare il suo predecessore anche con questo piccolo gesto, oltre che nel suo primo discorso ufficiale da Santo Padre.

Poi ci sono le foto più inedite. Un esempio? Quella in sella a un cavallo, come una sorta di cowboy. Papa Leone XIV è stato infatti missionario in Perù. Sul suo profilo Facebook si possono trovare diverse istantanee di quegli anni. Per trovarne di precedenti, bisogna invece spulciarle bene l'archivio di Google.