Meteo, Mario Giuliacci: "Anomalie termiche", un maggio da matti

Il caldo sembra essere ancora lontano. La bollente alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano sembra in ritardo sulla tabella di marcia. La conseguenza? Stando alle previsioni del team di Mario Giuliacci, potremmo non subire le fiammate di caldo intenso in questo mese di maggio. "Le anomalie termiche (più calde o fredde del normale) nelle temperature superficiali del mare (SST = Sea Surface Temperature) del Golfo di Guinea - si legge - influenzano infatti lo spostamento verso nord dell’Anticiclone Nordafricano".

Più nel dettaglio, acque più fredde rendono l’alta pressione più intensa, perché i monsoni africani risultano più intensi e quindi la ITCZ (zona di convergenza dei venti provenienti da sud e da nord) tende ad avanzare verso più alte latitudini. Risultato? Una maggiore probabilità di ondate di caldo intenso sull’Italia; al contrario, acque superficiali più calde rendono l’alta pressione più debole e meno probabili le ondate di caldo intenso sul nostro Paese.