Meteo 2 giugno, nubifragi e forte instabilità: dove il maltempo rovina tutto

30 maggio 2024 a

a

a

Instabilità e temporali nel weekend del 2 giugno: a provocare il maltempo sarà la saccatura che venerdì 1 attraverserà il cuore dell'Europa, fermandosi soprattutto sulle regioni del Nord Italia. La saccatura, però, dovrà fare i conti con l'anticiclone presente al Sud. E questo limiterà i danni soprattutto nella giornata di sabato. Domenica 2, invece, la saccatura riuscirà a imporsi anche sulle regioni meridionali, come riporta 3BMeteo.

La giornata di sabato, dunque, sarà soleggiata un po' ovunque, fatta eccezione per qualche addensamento sulle Alpi centro-orientali e sulle regioni del basso Tirreno. Ma già in serata aumenterà la nuvolosità al Nordovest per l'avvicinamento di un fronte dall'Europa centro-settentrionale. Contemporaneamente un altro fronte in arrivo da ovest porterà piogge sparse anche su Campania, Basilicata e Puglia. Per quel che riguarda le temperature, aumenteranno di qualche grado al Centro-Sud, con picco del caldo nell'entroterra della Sicilia, dove si potranno superare i 32°C.

Meteo Giuliacci, "anticiclone africano": dove e quando si toccheranno punte di 35 gradi

Domenica 2 giugno, invece, cambia tutto: una circolazione di bassa pressione aumenterà l'instabilità al Nord dal pomeriggio della Festa della Repubblica, con piogge e temporali su Lombardia, Emilia, Trentino, alto Veneto, basso Piemonte. Ma non solo: il maltempo è atteso anche in Toscana e Lazio, con alcuni rovesci e temporali pure su Abruzzo, Molise e Puglia. Le temperature, invece, accuseranno una flessione al Centro e soprattutto al Nord.