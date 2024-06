Rosignano, nessun segno di frenata: cos'è successo un attimo prima dello schianto

03 giugno 2024 a

a

a

Un dettaglio non da poco potrebbe spiegare cosa è successo a bordo della Honda scura che ha travolto il casello autostradale di Rosignano sulla A 12. La polizia stradale ha ricostruito la dinamica dell’incidente costato la vita a tre persone. "Un'auto con due turisti tedeschi a forte velocità, per cause ancora da chiarire, è finita contro una macchina ferma al casello. Nell'impatto - ha spiegato Agnese Pane, dirigente della polizia stradale di Livorno - è stata colpita anche un'altra auto ed è stato danneggiato il gabbiotto del casellante. Sull'asfalto non sono stati rilevati segni di frenata".

E proprio questa dettaglio di mancanza di frenate potrebbe far pensare a un malore da parte del conducente tedesco. La coppia a bordo della Honda scura è morta sul colpo. Tra le vittime anche un ragazzo di soli 21 anni che si trovava a bordo della 500X rossa che è stata travolta mentre era ferma al casello. E un'altra auto dove a bordo c'erano due austriaci e un bambino è stata colpita di striscio dalla carambola.

Auto travolge il casello autostradale: tragedia sulla A12, morti e feriti gravi

Adesso la stradale anche grazie al video delle telecamere di sorveglianza potrà avere un quadro chiaro di quanto accaduto e di fatto cercherà di ricostruire l'esatto dinamica del terribile incidente costato la vita a tre persone.