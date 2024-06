Gallipoli, perde il controllo dell'auto e finisce sugli scogli: un video sconcertante

06 giugno 2024 a

Immagini spiazzanti, quelle che arrivano da Gallipoli, in Puglia. Un anziano disabile ha perso infatti il controllo dell'auto di cui era alla guida, probabilmente per un malfunzionamento del veicolo, per poi finire in bilico sugli scogli, il tutto a pochi centimetri dal mare. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, giovedì 6 giugno, sul lungomare Galileo Galilei.

L'uomo era solo alla guida di una Ford Focus e, pare per un problema al cambio, ha perso il controllo dell'auto, per poi finire sugli scogli. Nella carambola, fortunatamente non ha coinvolto nessuno, ma per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul luogo dell'incidente insieme agli agenti di polizia, ai militari della capitaneria di porto e al 118. L'anziano alla guida è rimasto lievemente ferito, ma nulla di gravi. Certo, un grande spavento.