Kinder Bueno, occhio alla versione "pirata" con cannabis: malori tra i ragazzi

È in tutto e per tutto uguale al classico Kinder Bueno ma in questa versione "pirata", dentro c'è la marijuana. Ovviamente non si può acquiestare al supermercato perché l’ingrediente principale, appunto, non è il cacao ma la cannabis. E ovviamente sono prodotti abusivamente, all’insaputa dell'azienda.

Secondo quanto riporta La Repubblica, i carabinieri di Brescia hanno sequestrato diverse confezioni di questo snack illegale. Anche perché, dopo averlo consumati, alcuni giovani si sono sentiti male.

Accanto al nome dello snack, "Kinder bueno", sulla confezione "stupefacente" si legge il numero 420. "Si tratta del simbolo diffuso tra chi fa consumo di cannabis, coniato da un gruppo di studenti californiani che per sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine si davano appuntamento alle 4.20 del pomeriggio per fumare sotto la statua dello scienziato Louis Pasteur", si ricorda nell'articolo.

La confezione, per il resto, è uguale all'originale: "I colori sono gli stessi, così come il nome dell’azienda, dello snack e le sue dimensioni. Per distinguere il prodotto stupefacente dall’originale, oltre al simbolo 420 ci sono anche le foglie di marijuana stampate sul fronte e sul retro della confezione. Se ne contano tre in tutto. Poi c’è il nome: Kinder 'Thc' Bueno. L’interno è identico. Aperto il packaging ci sono due cioccolati dentro le bustine trasparenti". Ma non è cioccolato...