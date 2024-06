Brescia, un uomo e una donna travolti e uccisi da un treno in corsa

24 giugno 2024 a

a

a

Due persone, un uomo e una donna, sono morte travolte da un treno in corsa a San Zeno Naviglio, in provincia di Brescia. È accaduto oggi, lunedì 24 giugno, poco dopo le 13, nel tratto di binari tra via Belleguardello, nel comune di Montirone e la stazione di San Zeno Naviglio. A riportare l'accaduto è l’azienda regionale di emergenza urgenza della Regione Lombardia. Ma ancora non sono note le informazioni sulla dinamica dell’incidente ferroviario. E sul posto, oltre al personale medico con l’elisoccorso, sono arrivati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le indagini del caso.

L’ipotesi più accreditata al momento è quella del gesto estremo, ovvero del suicidio. I due avrebbero prima cercato di farla finita con il gas di scarico dell’auto a margine delle rotaie e poi avrebbero deciso di buttarsi sotto un treno. A investire i due, secondo quanto riportato da il Giornale di Brescia, è stato un treno regionale partito da Parma intorno alle 11:12. Le vittime, inoltre, avrebbero lasciato la loro auto poco distante dal punto dell’impatto fatale.

Morti madre di 20 anni e figlio di 16 mesi, schianto terribile sulla Palermo-Sciacca: lei era ubriaca

Le forze dell’ordine e i soccorritori sopraggiunti con l’elisoccorso e altri mezzi non hanno potuto che constatare il decesso delle due vittime. Al momento, si apprende che la linea ferroviaria che serve i collegamenti Brescia-Cremona e Brescia-Parma è interrotta. Trenord ha attivato dei collegamenti alternativi con autobus. Sul posto, oltre al personale di Soreu, i Vigili del fuoco di Brescia e gli agenti della Polfer, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.