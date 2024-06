Vera Slepoj, aperto un fascicolo per omicidio colposo: la svolta dopo le pressioni della famiglia

25 giugno 2024 a

Una svolta inquietante nel caso della morte di Vera Slepoj, psicologa e scrittrice con un passato in politica che era stata trovata senza vita dalla governante nella sua abitazione nel centro storico di Padova, il cadavere era stato rinvenuto sul divano. Infatti la procura di Padova ha aperto un fascicolo sulla morte in cui si ipotizza il reato di omicidio colposo. Contestualmente è stata disposta un'autopsia.

La famiglia della Slepoj, già il giorno successivo al decesso della psicologa, aveva presentato in procura un esposto con l'obiettivo di far luce su una morte per certi versi inspiegabile e che aveva lasciato tutti senza parole né spiegazioni. La Slepoj aveva compiuto 70 anni a maggio e, secondo quanto sostenuto dalle persone a lei più care, godeva di ottima salute. E ancora, Vera Slepoj aveva sostenuto ad alcuni amici pochi giorni prima di morire di essere in grande forma, nonostante qualche piccolo acciacco.

Secondo quanto si apprende nel fascicolo della procura di Padova non ci sarebbero indagati, l'inchiesta è a carico di ignoti. La famiglia da par suo non commenta la vicenda: la data del funerale, che è continuato a slittare dallo scorso 21 giugno, verrà stabilita soltanto dopo che la procura avrà dato il nulla osta alla sepoltura.

Nata a Portogruaro, provincia di Venezia, e laureata in Psicologia all'Università della città del Santo, Vera Slepoj si era poi specializzata in psicoterapia individuale e di gruppo oltre che in sofrologia medica. Dagli anni '80 divenne un volto noto per il successo della rubrica sulla rivista Riza Psicosomatica, trampolino di lancio per diverse collaborazioni con quotidiani e riviste. Poi l'impegno politico: nel 1999 si candidò con Alleanza Nazionale alle Europee (incassò circa 7mila voti ma non venne eletta) e nel 2006 con l'Udc al Senato, anche in quell'occasione non venne eletta. Consigliere per l'Authority per il Volontariato tra il 2000 e il 2004 e consigliere del Ministro delle Comunicazioni dal 2002 al 2006, Vera Slepoj è stata anche assessore alla Cultura della provincia di Padova dal 1999 al 2004. Al suo attivo ha la pubblicazione di 11 libri.