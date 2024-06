Meteo, arriva il caldo africano: "Sbalzo termico estremo", dove ci sarà il picco

27 giugno 2024 a

Nuova ondata di caldo nel nostro Paese. In arrivo uno "sbalzo termico estremo", secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Il maltempo violento e continuo, da domenica 30 giugno su Nord e parte del Centro, si allontana verso la penisola balcanica favorendo anche delle schiarite a iniziare dal settore occidentale. Non si ferma il bel tempo e l'Estate al Sud con un picco di 36 gradi previsto nel Salento.

È atteso il ritorno del caldo africano quasi ovunque: da venerdì 28 giugno le temperature, attualmente 5° sotto la media al Centro-Nord, si porteranno fino a 10-12° oltre la media al Centro-Sud. La regione che vedrà dunque lo sbalzo termico più estremo sarà quella dell'Italia centrale: avremo un aumento anche di 15° tra la giornata di ieri e quella di sabato. Questi sbalzi termici e il maltempo degli ultimi giorni confermano un periodo eccezionale per alcune regioni del Nord con l'Estate che non vuole arrivare, un po' come successe nel 2004 e nel 2005: per il settentrione, tra l'altro, si prevedono altre piogge almeno fino al 3 luglio, salvo una breve tregua tra giovedì e venerdì. Un quadro complesso, disordinato, legato all'assenza dell'Anticiclone delle Azzorre, l'alta pressione che porta condizioni estive stabili, non troppo calde e soprattutto durature. Con la presenza dell'Anticiclone Africano e invece normale passare da fiammate tropicali a piogge 'monsoniche' con un'Italia spesso divisa in due.

Sono previsti ancora temporali, a tratti intensi, sulla fascia adriatica e sul Triveneto, poi la Goccia Fredda (Ciclone Irlandese) porterà maltempo verso la penisola balcanica. Giovedì 27 e venerdì 28 giugno saranno due giornate ottime, anche se già tra 48 ore le temperature saranno molto calde con picchi di 38-39° sulle Isole Maggiori, 34° anche a Roma e 33° a Forlì. Sarà soprattutto durante il weekend che l'Italia vivrà un momento disordinato: al Centro-Sud le temperature diverranno nuovamente africane, al Nord arriveranno altre piogge forti e pericolose. Nel dettaglio, sabato sono attesi intensi rovesci soprattutto nel pomeriggio tra Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia in estensione serale anche al Triveneto; per fortuna, non sono previste piogge significative sulla 'martoriata' Emilia Romagna, colpita dal maltempo degli ultimi giorni.