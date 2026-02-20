Meteo, Mario Giuliacci segna la svolta clamorosa: "Cambia tutto"

Nel prossimo fine settimana è attesa l’espansione dell’alta pressione sul bacino del Mediterraneo, con effetti evidenti anche sull’Italia. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, già nella giornata di sabato 21 febbraio si registreranno i primi segnali di miglioramento delle condizioni atmosferiche.
La pressione sarà in aumento, ma deboli infiltrazioni di aria fredda in quota potranno ancora determinare una certa variabilità, con cieli a tratti nuvolosi soprattutto sulle regioni del Centro-Nord e lungo il versante adriatico. L’afflusso di correnti più fredde favorirà inoltre un calo delle temperature durante le ore notturne e al primo mattino, in particolare sulle regioni settentrionali e nelle aree interne del Centro.
Domenica l’alta pressione tenderà a rafforzarsi ulteriormente, garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte del Paese. Residui annuvolamenti potranno interessare esclusivamente le Alpi di confine, dove non si esclude qualche debole nevicata. A partire da domenica le temperature inizieranno gradualmente a risalire, raggiungendo valori quasi primaverili soprattutto al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. Al Nord, invece, il clima resterà più freddo nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, complice l’inversione termica favorita dai cieli sereni e dalla stabilità atmosferica.