Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Meteo, Mario Giuliacci segna la svolta clamorosa: "Cambia tutto"

di
Libero logo
venerdì 20 febbraio 2026
Meteo, Mario Giuliacci segna la svolta clamorosa: "Cambia tutto"

1' di lettura

Nel prossimo fine settimana è attesa l’espansione dell’alta pressione sul bacino del Mediterraneo, con effetti evidenti anche sull’Italia. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, già nella giornata di sabato 21 febbraio si registreranno i primi segnali di miglioramento delle condizioni atmosferiche.

La pressione sarà in aumento, ma deboli infiltrazioni di aria fredda in quota potranno ancora determinare una certa variabilità, con cieli a tratti nuvolosi soprattutto sulle regioni del Centro-Nord e lungo il versante adriatico. L’afflusso di correnti più fredde favorirà inoltre un calo delle temperature durante le ore notturne e al primo mattino, in particolare sulle regioni settentrionali e nelle aree interne del Centro.

Meteo, la tempesta Oriana è sull'Italia: attenzione, dove scatta l'allerta arancione

L'Italia è già sotto l’effetto della perturbazione numero 9 di febbraio, denominata tempesta Ori...

Domenica l’alta pressione tenderà a rafforzarsi ulteriormente, garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte del Paese. Residui annuvolamenti potranno interessare esclusivamente le Alpi di confine, dove non si esclude qualche debole nevicata. A partire da domenica le temperature inizieranno gradualmente a risalire, raggiungendo valori quasi primaverili soprattutto al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. Al Nord, invece, il clima resterà più freddo nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, complice l’inversione termica favorita dai cieli sereni e dalla stabilità atmosferica.

Meteo, effetto-Azzorre: ecco cosa accadrà nel weekend

Un meteo ballerino quello che caratterizzerà l'Italia nei prossimi giorni. In poche ore, infatti, si passer&a...
tag
mateo
mario giuliacci

Meteo Giuliacci Meteo, Mario Giuliacci, tregua dal maltempo ma non per molto: quando torna la pioggia

Occhi al cielo Meteo, il vortice di San Valentino: weekend di pioggia, ecco dove

Che tempo farà Meteo, Mario Giuliacci: pioggia perpetua, le previsioni per la settimana

ti potrebbero interessare

Firenze, a decapitarla è stato un nordafricano? Ecco la svolta

Firenze, a decapitarla è stato un nordafricano? Ecco la svolta

Redazione
Bimbo col cuore bruciato, una clamorosa inchiesta: altoatesini nel mirino

Bimbo col cuore bruciato, una clamorosa inchiesta: altoatesini nel mirino

Redazione
Bimbo col cuore bruciato, una sottoscrizione per mettere a disposizione un sostegno concreto

Bimbo col cuore bruciato, una sottoscrizione per mettere a disposizione un sostegno concreto

Luca Puccini
Bimbo col cuore bruciato, "iniziate le cure per il dolore": come lo accompagnano alla morte

Bimbo col cuore bruciato, "iniziate le cure per il dolore": come lo accompagnano alla morte

Redazione