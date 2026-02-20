Meteo, Mario Giuliacci segna la svolta clamorosa: "Cambia tutto"

Nel prossimo fine settimana è attesa l’espansione dell’alta pressione sul bacino del Mediterraneo, con effetti evidenti anche sull’Italia. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , già nella giornata di sabato 21 febbraio si registreranno i primi segnali di miglioramento delle condizioni atmosferiche.

La pressione sarà in aumento, ma deboli infiltrazioni di aria fredda in quota potranno ancora determinare una certa variabilità, con cieli a tratti nuvolosi soprattutto sulle regioni del Centro-Nord e lungo il versante adriatico. L’afflusso di correnti più fredde favorirà inoltre un calo delle temperature durante le ore notturne e al primo mattino, in particolare sulle regioni settentrionali e nelle aree interne del Centro.