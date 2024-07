Palermo, auto contro un muro: morta bimba di 2 anni, padre ubriaco e senza patente

07 luglio 2024 a

Nella notte a Villabate, nei pressi di Palermo, un tragico incidente ha spezzato la vita di una bambina di 3 anni, Aurora Brusa. L'auto guidata dal padre, Rosario Brusa, di 40 anni, è uscita di strada in via Natta e si è schiantata contro un muro.

Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora oggetto di indagine. Non è stato ancora chiarito dove fosse seduta la piccola al momento dell'impatto. Secondo i carabinieri, Rosario Brusa, fabbro di professione, guidava sotto l'effetto dell'alcol con un tasso alcolemico superiore al limite legale di 0,50 microgrammi per litro. Inoltre, l'uomo era privo di patente, ritirata di recente, e la sua auto non era assicurata.

Oltre ad Aurora e al padre, nell'auto viaggiavano anche la madre e il fratellino gemello della bambina, che sono rimasti illesi. L'incidente è avvenuto intorno alle 2:30 del mattino, quando l'auto ha perso il controllo ed è finita contro un muro.

I carabinieri della compagnia di Misilmeri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente e determinare le cause esatte della morte della piccola Aurora. La salma è stata trasferita all'istituto di Medicina legale del Policlinico, dove verrà effettuata l'autopsia disposta dal magistrato di turno. Il padre rischia ora un'accusa di omicidio stradale.

Purtroppo, questo incidente non è un caso isolato. Solo sabato scorso, sempre nel Palermitano, un'altra tragedia stradale ha coinvolto un bambino. In quell'episodio, la guida in stato di ebbrezza ha causato la morte di Abd Rahim Gharsallah, un bambino di sedici mesi, e della sua zia ventenne, Selma El Mouakit, sulla Palermo-Sciacca. Anche in quel caso, il conducente, Miriam Janale, aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito ed è indagata per omicidio stradale.