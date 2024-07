Sushi, ecco dove si mangia il migliore in Italia: una grossa sorpresa

07 luglio 2024 a

Sempre più diffusa la passione per il sushi in Italia. L'alimento affonda le sue radici nel IV secolo in Giappone, dove il pesce fresco veniva abbinato a riso e sale in modo da poterlo conservare il più a lungo possibile. Ancora oggi continua a sorprendere e ad essere apprezzato. A fornire una guida dei migliori ristoranti giapponesi è Gambero Rosso. Dalla lista emerge anche un dato sorprendente: l'appeal del sushi è particolarmente alto soprattutto in due regioni italiane, ovvero la Campania e la Puglia.

Ecco la guida "Sushi 2025":

Piemonte:

Le Petit Restaurant Japonais - Avigliana (TO)

Kensho - Torino

Wasabi - Torino

Lombardia:

Ichikawa - Milano

Iyo Omakase - Milano

Nobu Milano - Milano

Emilia Romagna:

Seta - Bologna

Yuzuya - Bologna

Uni Restaurant - Cervia (RA)

Toscana, Marche, Umbria:

Moi Omakase - Prato

Tetsu - Ascoli Piceno

Il Vizio - Perugia

Lazio:

Hasekura - Roma

Kiko Sushi Bar - Roma

Kohaku - Roma

Abruzzo, Sicilia e Sardegna:

Oishi Japanese Kitchen - Teramo

Hio Sushilab - Palermo

Mizuna Japanese Restaurant - Olbia

Campania:

Japit - Benevento

Otoro81 - Napoli

Vero Omakase Rooftop - Nola (NA)

Puglia:

Fugur Restaurant - Lecce

Fusion - Lecce

Yuki Cucina Giapponese - Noci (BA)