Ischia, mangiano le caramelle lasciate dai clienti in hotel? Finisce in disgrazia

08 luglio 2024 a

Mangiano le caramelle lasciate dai clienti in hotel e finiscono all'ospedale per un'intossicazione alimentare: è quello che è successo a tre dipendenti di un hotel di Ischia nel pomeriggio di ieri, domenica 7 luglio. Protagonisti della vicenda un 55enne, una 53enne e un 17enne, che subito si sono presentati – accompagnati da un parente - al pronto soccorso. Ai carabinieri e ai medici i tre hanno raccontato di lavorare per una ditta di pulizie.

Poco prima, mentre si trovavano nella camera di un albergo a Forio ed erano impegnati nelle pulizie, erano stati attirati dalla presenza di alcune caramelle, decidendo di mangiarsene qualcuna. Pochi minuti e per loro è iniziato un vero e proprio incubo, con giramenti di testa e stato confusionale. Dopo essere stati allertati, i carabinieri sono intervenuti nella stanza d’albergo segnalata – occupata da una coppia di turisti statunitensi incensurati di 37 e 31 anni – e lì hanno trovato e sequestrato una confezione di caramelle alla frutta molto note negli Usa.

Si tratta di cubetti gommosi, che ora saranno sottoposti ad accertamenti. I tre dipendenti, invece, sono ricoverati “in osservazione breve intensiva per disintossicazione, non in pericolo di vita”. Intanto, sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.