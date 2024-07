Varese, auto si schianta al casello dell'A8 e prende fuoco: morto un 53enne

13 luglio 2024 a

a

a

Tragedia a Varese: una macchina si è schiantata al casello dell'A8 e ha preso fuoco subito dopo. Morto il 53enne alla guida. È successo oggi, sabato 13 luglio, poco prima delle 8.30 lungo l'Autolaghi, all'altezza della barriera di Gallarate. La vettura, che stava viaggiando in direzione Varese, si sarebbe scontrata all'altezza della barriera. In ogni caso, le cause del drammatico incidente sono ancora in corso di accertamento.

Subito dopo il violento impatto, sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale del 118. Poi, per consentire i soccorsi, sono stati chiusi sia il casello che le corsie in direzione Milano con svolta obbligatoria al bivio in direzione del casello di Besnate. Il traffico, quindi, ha subito dei forti rallentamenti con delle lunghe code in entrambe le direzioni.

Altro incidente fatale è avvenuto invece poco prima delle 13 sul tratto vastese dell'autostrada A14. Morto un motociclista di 63 anni, residente a Campobasso. L'uomo sarebbe caduto da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli, secondo i primi accertamenti della polizia stradale. I soccorritori, capendo subito la gravità della situazione, hanno richiesto l'elisoccorso. Purtroppo però per il 63enne non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto al chilometro 448 in direzione sud, non lontano dal casello di Vasto nord.